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Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor.

2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

(İHA)

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hatay asker şehit uçurum Kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Allahmekanı cennet eylesin inşallah amin
ölenlere rahmet başsağlığı diliyorum.yaralı askerlerimize şifa diliyorum.ama böyle bir araç kullanma şeklimi olur...acemileri doldurmuşlar hep...Allah sabır versin
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