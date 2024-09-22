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  4. Hatay'da 4 kardeş ve baba gölette boğuldu

Hatay'da 4 kardeş ve baba gölette boğuldu

22.09.2024 22:01
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Hatay’da 4 kardeş ve babanın göletten cansız bedenleri çıkarıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen baba ve çocukların kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

Hatay'da 4 kardeş ve baba gölette boğuldu

Hatay'da Kumlu ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde acı bir boğulma vakası yaşandı. DSİ göletinde boğulma vakası ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ve Emniyet Su Altı Grup Amirliği ekipleri gölette arama kurtarma çalışması başlattı.

hatay

4 KARDEŞ VE BABANIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yabancı uyruklu baba ve 4 evladının cansız bedenleri bulunarak, göletten çıkarıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay boğulma gölet
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