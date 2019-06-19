Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgilere göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, şüphelendikleri pikabı durdurdu. Suriyeli 40 düzensiz göçmen yakalanırken, pikap sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Öte yandan, aynı bölgede devriye görevi icra eden jandarma ekipleri "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan minibüsü durdurdu. Araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüs sürücü N. Z. gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan 75 düzensiz göçmenin, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildiği öğrenildi. (AA)

