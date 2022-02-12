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  4. Hatay'da balıkçıları şoke eden görüntü! Balık yerine o takıldı, ''dokunmayın'' uyarısı geldi

Hatay'da balıkçıları şoke eden görüntü! Balık yerine o takıldı, ''dokunmayın'' uyarısı geldi

12.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'daki balıkçılar, önceki gün avlanmak için teknelerle denize açıldı. Avlanma alanlarına teknelerini çeken balıkçıların serdikleri ağlara ise neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar, yine aynı manzarayla karşılaştı. Konu hakkında İskenderun Teknik Üniversitesi'nden açıklama geldi. Prof. Dr. Tahir Özcan, ''Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Zehirli olduğu için dokunmasılar'' dedi

Hatay'da balıkçıları şoke eden görüntü! Balık yerine o takıldı, ''dokunmayın'' uyarısı geldi

Hatay Samandağ açıklarında onlarca balıkçı, önceki gün avlanmak için gırgır teknelerle denize açıldı. Avlanma alanlarına teknelerini çeken balıkçıların serdikleri ağlara neredeyse balıktan çok denizanası takıldı. Farklı bölgelerde ağ bırakan balıkçılar, yine aynı manzarayla karşılaştı. Balıkçılar denizanalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

''AKINTIYA KAPILIRLARSA KIYIDA GÖRÜLEBİLİR''

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, giriş ve çıkış olmak üzere iki akıntı sisteminin olması nedeniyle İskenderun Körfezi'nde denizanalarının akıntıya kapılmaları durumunda kıyılarda da görülebileceğini belirtti. Prof. Dr. Özcan, belirli dönemlerde denizanalarının sayıca fazla gözlendiğine dikkat çekti. Mart ayında ortaya çıkan denizanalarının erken görülmesiyle ilgili üniversite olarak inceleme başlattıklarını belirten Prof. Dr. Özcan, “Görülen rhopilema nomadica (göçmen denizanası) türü. Havaların ısınması ile birlikte denizin suyu da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Özellikle açıklarda Samandağ bölgesinde balıkçılık faaliyetleri yürüten balıkçılarımız karşılaştı. İstilacı olan egzotik bir deniz anası olan bu türün yoğun bir popülasyon oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle gırgır avcılığında 35 kulacın üzerindeki derinliklerde görüldü. Yoğunlaştığını net bir şekilde görebilmekteyiz" dedi.

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''DOKUNMASINLAR''

Denizanalarının daha önce bu tarihlerde Mısır, İsrail ve Lübnan'da görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, "Bizim buralara gelmeleri 2 haftayı buluyordu. Mart ayının başında görüyorduk. Çok erken bir dönemde kıyılarımıza görmeye başladık. Eğer akıntıya kapılırlarsa körfez içine de girebilir. Kıyılarımızda da görülebilme ihtimali var. Bir tehlike veya tehdit söz konusu değil ama akıntıyla birlikte körfezin içerisine girip kıyılarda görülmesi durumunda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Zehirli olduğu için dokunmasınlar. Üniversitemize ve yetkili kurumlara gördüklerinde haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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