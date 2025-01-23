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  4. 'Hatay'da baraj çatladı' paylaşımı olay olmuştu... Oğuzhan Uğur hakim karşısında!

'Hatay'da baraj çatladı' paylaşımı olay olmuştu... Oğuzhan Uğur hakim karşısında!

23.01.2025 13:35
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.01.2025 13:35
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Fenomen Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023'de gerçekleşen 2 büyük deprem sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmasına ilişkin 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, sahibi olduğu 'BaBala TV' isimli hesabından 6 Şubat 2023'de meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuş, paylaşımların deprem bölgesindeki vatandaşlar arasında korku ile paniğe sebep olarak arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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Konuya ilişkin Uğur ile ekibindeki 2 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir hazır bulundu. Duruşmaya 2 müşteki ile sanık avukatları da katıldı.

"KEŞKE DAHA ÖNCE EKİBİME SORSAYDIM"

Uğur savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım" dedi. Mahkeme ara kararında, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına hükmetti.

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"TEYİT EKİBİ KURDUK"

Duruşmada savunma yapan sanık Oğuzhan Uğur, "Deprem olduğu zaman zaten hepimiz uyanıktık, ben sonrasında ekibimi bırakıp İstanbul'dan Hatay'a gittim ve ekip ben oradayken büyümeye başlamış. Acele kararlar vermeden, sahte ihbar olabileceği ihtimalini de göz önüne alarak bir teyit ekibi kurduk.

“EĞER YANLIŞ HABER YAPMAK İSTESEYDİM BUNU ‘BabalaTV’ HESABINDAN YAPMAZDIM”

Savunmasında Uğur, "Hatay'dan döndüğümde bin 200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada 'baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur' diye bir haber gördüm. Ben de bunu ekibe sormak yerine, o anki uykusuzluk ve yorgunlukla 'nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz' yazarak karşılık verdim. Ben buna cevap verdiğim için bir hareket başladı. O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var, eğer yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin hesabı olan 'BabalaTV' hesabından yapmazdım" dedi.

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"PAYLAŞIMIN YAPILMASIYLA DA KALDIRILMASIYLA DA HERHANGİ BİR İLGİM YOKTUR"

Uğur savunmasının devamında, sonradan konuya vakıf olabilmek için ekibine sorduğunu belirterek, "Sanıklar Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan'a sordum ve 'bu tweeti kim attı' dedim. Bu olay yaşanırken bile çok fazla yardım işi vardı, adliyede savcıya ifade verirken de 5 gün boyunca hiç uyumadığımdan o anda teyit ekibimdekilerin isimlerini verdim. Maalesef kulaktan kulağa yanlış bir bilgi almışım, halbuki yanımda duran arkadaşlarım bu tweeti atmamışlar, bunu öğrendim. Güvenlik kameralarına baktık ama tweetin atıldığı yerde kamera olmadığından tespit edemedik, yine de kendi içimizde araştırmamız devam ediyor. Paylaşımın yapılmasıyla da kaldırılmasıyla da herhangi bir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanıklar Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan ise savunmalarında söz konusu paylaşımı kendilerinin yapmadıklarını ve yayınlanan tweet ile ilgili bir bilgilerinin olmadıklarını söyledi.

"HAYALETLER ATMIŞ O ZAMAN TWEETİ"

Müştekilerden Hasret Yıldırım, haberi bir gazeteci mantığıyla takip ettiğini belirterek, "Bu tweetler anında kaldırılmadı, 3-4 gün kaldı. Şikayetçiyim, ayrıca olayın üzerinden 2 sene geçmiş, ben hala arkadaşları dinlediğimde sanki 'BabalaTV' stüdyosundaymışım zannediyorum. Hala araştıracağız, edeceğiz diyorlar. 2 senedir belirleyememişler, iddianamedeki raporlara falan rağmen. Psikolojide hayaletler atmış o zaman tweeti çünkü silen kişi de onlara göre belli değil. O zaman suçlu kim hırsızın hiç mi suçu yok" şeklinde konuştu.

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KAHRAMANMARAŞ VE HATAY AFET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü'ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"DELİLLERİMİZİ SUNDUK, AÇIKLAMALARIMIZI YAPTIK"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Uğur, "Depremle alakalı bir mevzu vardı. Delillerimizi sunduk, açıklamalarımızı yaptık, bu kadar" ifadelerini kullandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında 'BaBaLa TV' adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü 'Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı'nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim' ve 'Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor' şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığına ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldığı anlatıldı.

'BASIN VE YAYIN YOLUYLA HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN 1 YIL 6 AYDAN 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede, BaBaLa TV adlı sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak paylaşımların yapıldığı, sosyal medya hesabının kullanıcısının Oğuzhan Uğur olduğu, şüpheli Uğur'un ifadesinden bir süre sonra avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde tweetlerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığını belirttiği, şüpheli Kayacan'ın ise bu hususu hatırlamadığını söylediği kaydedildi.
İddianamede şüpheliler Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in ayrı ayrı 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Oğuzhan Uğur Babala TV
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