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Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Hatay'da etkili yağışların ardından tüm baraj ve sulama göletleri doldu. Kentte baraj ve sulama göletleri, 7 yıl aradan sonra yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Yaklaşık 20 bin hektarlık arazi sulama kapasitesine sahip baraj ve göletlerin, en son 2012'de tam kapasite dolduğu öğrenildi.

Hatay'da barajlar doldu

AA muhabirinin DSİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 176 milyon metreküp kapasiteli Tahtaköprü, 61 milyon metreküp kapasiteli Yarseli, 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı barajları, etkili yağışlar sonrası yüzde 100 doluluğa ulaştı.
Karamanlı ve Demrek göletleri de tamamen doldu.
İşte Hatay'da dolan barajlardan görüntüler...
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hatay baraj

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