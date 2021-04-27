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Hatay'da bir hastanın battaniyeyle taşınma görüntülerinden sonra soruşturma başlatıldı

27.04.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da bir kamu hastanesinde sedye olmadığı için yaşlı kadının battaniye ile taşınarak polikliniğe götürüldüğü iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, hasta yakınlarının yardım ve sedye talebinde bulunmadığını, hastane yönetiminin idari soruşturma başlattığını bildirdi.

Hatay'da bir hastanın battaniyeyle taşınma görüntülerinden sonra soruşturma başlatıldı

Eski Antakya Devlet Hastanesi olarak bilinen Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ek bina polikliniklerinde yaşlı bir kadın battaniye ile taşındı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sedye olmadığı için kadının battaniyede taşındığı ileri sürüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ek bina poliklinikler alanında 86 yaşındaki F.Ö. adlı hastanın bugün saat 11.00 civarında Dermatoloji Polikliniğine randevulu olarak muayeneye getirildiği ve 11.07’de muayene edildiği belirtilerek, hasta yakınlarının hiçbir şekilde hastane idaresi, hasta hakları, hasta yönlendirme personelinden yardım ve sedye talebinde bulunmadığı, poliklinik alanına battaniye ile götürüldüğü ve hasta yakınlarından birinin taksiden indirilmesinden itibaren kamera kaydına başladığı, Dermatoloji Polikliniği önünde yere konularak kamera ve fotoğraf kaydına devam edildiği, bu sırada hasta karşılama ve hastane güvenlik elemanlarının hastaya yardıma geldiği ve sedye getirdiği anlaşılmıştır. Muayenesi tamamlanan hasta Evde Sağlık Birimimiz tarafından hastamız Acil Servis alanından hastanemiz hasta nakil aracı ile evine nakledilmiştir. Ayrıca olayla ilgili olarak hastane yönetimimiz tarafından gerekli idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Açıklamada, hastane girişinde sedye ve tekerlekli sandalye parkı bulunduğu bu alanda ve hastanenin birçok alanında kullanıma hazır şekilde sedye ve tekerlekli sandalye bulunduğu da kaydedildi. (İHA)

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Hatay
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