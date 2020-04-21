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  4. Hatay'da bir yaşındaki bebek ikinci kattan böyle düştü

Hatay'da bir yaşındaki bebek ikinci kattan böyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1 yaşındaki bebek, 2. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Dumlupınar Mahallesi Pac Meydanı yakınındaki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Evlerinin açık olan penceresinden 1 yaşındaki Suriyeli Talal Bakfeluni beton zemine düştü. Olayı gören apartman altındaki esnaflar 112 Acil Servis ekibine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Bebeğin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanıkları, “İçerideydik, ses duyduk, dışarı çıktığımızda çocuk yerdeydi. Ambulansın gelmesini bekledik, sonra anne babası geldi. Çocuk koltuğa tırmanıp pencereden düşmüş. Suriyeli bir aile, Allah şifa versin" dediler.

(İHA)

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hatay bebek

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