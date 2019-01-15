Hatay'da caddeler göle döndü

Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Defne-Antakya kara yolu yağmur suyu ve çamur birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.

Kara yolları ekiplerinin yolun etrafını kaplayan seli önlemek için set çekme çalışması yaptığı görüldü.

Bu arada, yolun iki tarafındaki sularla kaplı tarım arazilerinin üzerinde rüzgar nedeniyle küçük dalgalar oluştuğu gözlendi.