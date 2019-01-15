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Hatay'da caddeler göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Hatay'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran sağanak nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Hatay'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi

Defne-Antakya kara yolu yağmur suyu ve çamur birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Su birikintilerinde kalan araçlar belediye ekiplerince çıkartıldı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu tekrar trafiğe açtı.
Karasu Deresi'nin taşmasıyla su altında kalan Amik Ovası'nda yağışlar sonrası su seviyesinin daha da yükseldiği görüldü.
Hatay Havalimanı yolunun 3. kilometresinden sonra kapanan yolda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kara yolları ekiplerinin yolun etrafını kaplayan seli önlemek için set çekme çalışması yaptığı görüldü.
Bu arada, yolun iki tarafındaki sularla kaplı tarım arazilerinin üzerinde rüzgar nedeniyle küçük dalgalar oluştuğu gözlendi.
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hatay şiddetli yağış

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