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Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:07 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Hatay, Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

BEBEĞİN YENİ DOĞDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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hatay çöp konteynerinden çıkan bebek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hangi cani gözüdönmüş vicdansız bıraktıysa ALLAH HELAK ETSİN
Sen kahreyle böyle yaratıkları Rabbim.
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