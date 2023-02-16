HATAY'DA DEPREM! 16 Şubat 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Hatay, Adana ve Gaziantep'ten de hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. andilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Hatay Denizgören-Yayladağı olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Akdeniz'de deprem meydana geldiği kaydedildi.

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Hatay'da saat 14.16 sıralarında 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Denizgören-Yayladağı olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 14.8 km derinlikte gerçekleşti.

Hatay'da hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama yapıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem Akdeniz'de meydana geldi.

Depremin şiddeti ise 4.7 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden Hatay'a ilişkin yapılan ikinci açıklamada ise Alahan'da saat 14:24 sıralarında bir deprem gerçekleştiği belirtildi. Depremin şiddeti 3.2 olarak açıklandı.



