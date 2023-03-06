HATAY'DA DEPREM! Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu? Körfez 4.7 ile sallandı!

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem açıklamasına göre Hatay'ın Payas ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da iki binadan birinin yıkıldığını söylemişti. Peki Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu? Ayrıntılar haberimizde...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti. 23:49'da gerçekleşen deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssünün Hatay'ın Payas ilçesi olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. İkinci bir duyuruya kadar vatandaşların binalara girmeleri yasaklanmıştı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.05 23:49:45 36.7485 36.1270 5.0 -.- 4.7 4.8 PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.05 23:45:07 38.0208 37.5832 14.1 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 23:23:26 38.2872 39.1230 15.7 -.- 1.7 -.- BEHRAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.03.05 23:12:34 36.6672 36.1478 9.3 -.- 2.0 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.03.05 23:04:13 40.9547 42.2205 5.3 -.- 2.7 -.- BEGENDIK-OLUR (ERZURUM) İlksel

2023.03.05 23:01:05 37.5148 37.2147 4.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 22:54:59 36.0127 36.2842 11.3 -.- 1.3 -.- SEFERLI-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.03.05 22:50:36 37.8170 37.4820 1.6 -.- 1.8 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 22:46:17 40.4130 25.9762 8.5 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.05 22:43:02 37.5040 37.0427 6.5 -.- 1.7 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 22:38:43 36.1032 35.9155 4.6 -.- 1.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.05 22:36:28 36.6238 36.4440 5.3 -.- 1.5 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.05 22:33:35 37.8682 36.5728 7.8 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 22:25:26 37.6660 37.4360 5.4 -.- 2.3 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.05 22:23:23 38.1410 37.8512 5.0 -.- 3.0 3.1 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.05 22:17:40 38.1913 38.1230 5.0 -.- 1.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.03.05 22:14:09 38.6360 39.7585 9.6 -.- 2.7 -.- ORENCIK-PALU (ELAZIG) İlksel

2023.03.05 22:09:52 35.6317 35.7248 8.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.05 22:07:14 38.0690 36.5622 5.0 -.- 3.6 3.6 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

