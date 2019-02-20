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Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 08:49 | Son Güncelleme

Hatay'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 08:35'te meydana gelen ve merkez üssü Samandağ olan depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Daha sonra yapılan revize ile depremin büyüklüğü 4.1 olarak değiştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı (Son depremler)

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bu sabah Mudanya'da da saat 07.11'de 2.0 büyüklüğünde ve 07.24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:

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Ayrıntılar geliyor...

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