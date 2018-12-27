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Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donma tehlikesi geçiren 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı.

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Olay, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Babatorun Mahallesi ile Yolağzı Mahallesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6’sı çocuk 13 Suriyeli soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi. Altınözü’nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.

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DONMAK ÜZERE OLAN BEBEĞİ NEFESİYLE ISITTI

Soğuktan donmak üzere olan Suriyelileri bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım ederek kendi parkalarını verdi. Bazıları bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Donmak üzere olan Suriyeliler çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı. (DHA)

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hatay Altınözü Suriye Suriyeli

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