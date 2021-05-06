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Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı

06.05.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, zabıta ekipleri ile kamuya ait alanı işgal edip, araç parkını engellediği gerekçesiyle uyarmaya gittikleri bölge esnafından M.C. arasında kavga çıktı. M.C., kendisini darbeden zabıtalardan birini bıçakla yaraladı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Belediyesi de idari soruşturma başlattı.

Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı

Olay, 27 Nisan'da, Dörtyol ilçesindeki Atatürk Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık sözleşme ile belediyeden ihale yoluyla dükkan kiralayan M.C. hakkında, kamuya ait alanı işgal edip, araç parkını engellediği gerekçesiyle şikayet alan zabıta ekipleri, iş yerine gitti. Bir süre iş yeri önünde konuşan M.C. ile zabıta görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine zabıta memurları, M.C.'yi sokak ortasında darbetti. M.C.'nin bıçak kullandığı olayda, 1 zabıta memuru da hafif yaralandı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay sonrası zabıta memurları ve M.C., birbirlerinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Belediyesi ise idari soruşturma başlattı.

ZABITA MÜDÜRÜ: FARKLI GÜNLERDE ŞİKAYETLER ALDIK

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan önce farklı gün ve zamanlarda iş yeri sahibi M.C. hakkında, kamuya ait olan ortak kullanım alanını işgal ettiği ve çevredekilerle tartıştığı iddiasıyla şikayetler aldıklarını söyledi.

Osman Şahin, yasaların verdiği yetki çerçevesinde M.C. ve iş yerine yönelik gerekli uyarıları yaptıklarını ve tutanaklar tuttuklarını belirtirken, "Olay günü iş yeri sahibi M.C., kamuya ait alanları işgal ederek, vatandaşların araç park etmesini engellemiş, bu durumdan muzdarip bir vatandaş ve iş yeri sahibi arasında tartışma yaşanmıştır. Şikayetin tarafımıza iletilmesi üzerine zabıta ekibimiz, olay yerine gönderilmiştir. İş yeri sahibi M.C., görevini yerine getirmeye çalışan zabıta memurlarına hakarette bulunup, bıçak çekerek, üzerlerine yürümüş ve 1 zabıta memuru arkadaşımızı bıçakla hafif yaralamıştır" dedi. (DHA)

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Hatay
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