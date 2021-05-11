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  4. Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR, akaryakıt istasyonuna daldı

Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR, akaryakıt istasyonuna daldı

11.05.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Erzin'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan buğday yüklü TIR, karşı şeride geçip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR'ın önce boş tankere ardından ihata duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, D-817 kara yolunda meydana geldi. İskenderun'dan Adana yönüne giden İlhan Çetil (52) yönetimindeki buğday yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. TIR, burada önce park halindeki boş akaryakıt tankerine daha sonra ihata duvarına çarparak durdu.

PATLAMAYA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Çetil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri de olası yangın ve patlama riskine karşı bir süre istasyonda önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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