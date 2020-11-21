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Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

21.11.2020 23:07 | Son Güncelleme:
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Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz Madenli yolu Çengen Mahallesi yakınlarında saat 19.45 sıralarında, Yusuf Yürük’ün (25) kullandığı otomobil ile İbrahim F. (50) kontrolündeki plakası belirlenemeyen cip çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe F. (42), ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf ve Selen Yürük çifti yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA / DHA)

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