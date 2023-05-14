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Hatay'da feci kaza! Freni patlayan kamyon araçlara daldı: Ölü ve yaralılar var

14.05.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Hatay'ın Belen ilçesinde meydana geldi. Freni patlayan soğan yüklü kamyon çok sayıda araca çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hatay'da feci kaza! Freni patlayan kamyon araçlara daldı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E-5 karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu ters şeride geçerek seyir halindeki 4 araca çarptı. Diğerleri park halinde 10'dan fazla araca da çarpan kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir otomobil sayesinde durdu.

3 ÖLÜ, 20 YARALI

Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu. (İHA)

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Hatay kaza

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