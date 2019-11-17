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Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 07:10 | Son Güncelleme

Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Kaza, Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı.

Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti.

Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Kaza hatay sürücü

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