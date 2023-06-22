HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da feci kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

Hatay'da feci kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

22.06.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kuzen hayatını kaybetti.

Hatay'da feci kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

Kaza, Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atacan A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atacan A. (19) ve motorun arkasında bulunan amcasının oğlu Hasan A.'nın (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

AW919784_03

İki kuzenin cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki aile taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi! İki aile taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi!
Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...
Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Akşener varken yapmam' Ağıralioğlu'dan dikkat çeken sözler: 'Akşener varken yapmam'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

952 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı dev operasyonu duyurdu: Göz açtırmayacağız

952 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı dev operasyonu duyurdu: Göz açtırmayacağız

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi...

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi...

Çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiası

Çok konuşulacak 'yerel seçim ittifakı' iddiası

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etti! Sokak ortasında bıçakladı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.