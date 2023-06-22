Hatay'da feci kaza! İki kuzen hayatını kaybetti

Kaza, Arsuz-Çevlik yolu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atacan A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atacan A. (19) ve motorun arkasında bulunan amcasının oğlu Hasan A.'nın (20) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İki kuzenin cansız bedenleri Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

