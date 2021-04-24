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  4. Hatay'da freni boşalan vinç 11 araca çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da freni boşalan vinç 11 araca çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

24.04.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da freni boşalan vincin 11 araca çarptığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da freni boşalan vinç 11 araca çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay’ın Defne ilçesi bağlı Harbiye Mahallesi’nde rampa aşağıya doğru inen vincin freni boşaldı.

11 ARACI EZİP GEÇTİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde freni boşalan vincin, devrilerek park halinde duran ve karşı yönden gelen araçları da önüne alıp sürüklediği anlar yer aldı. Uzun süre sürüklenmesinin ardından vinç durabildiği görüldü. (İHA)

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trafik kazası Hatay

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