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Hatay'da haber alınamayan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

01.05.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Hassa ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayın bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Hatay'da haber alınamayan şahıs ormanlık alanda ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

TELEFON SİNYALİ ORMANLIK ALANDA TESPİT EDİLDİ

43 yaşındaki Mustafa Çınar’dan haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler GSM operatörü üzerinden yaptığı araştırmada Çınar’ın telefon sinyalinin ormanlık alandan geldiğini fark etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASINDA BELİRLENECEK

Olay yerine giden ekipler Çınar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Çınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Çınar’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Çınar’ın aldığı soğuk içeceği ve tatlıyı yerken zehirlenerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. (İHA)


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