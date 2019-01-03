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Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kadınlar hamamında, iddiaya göre temizlik maddesinin sıcak su ile temas etmesi sonucu 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Olay, Dörtyol ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Hamama giren 18 kadın bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadınları Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı, kimyasal temizlik maddesinin sıcak su ile teması sonrasında oluşan kokunun zehirlenmeye neden olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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hatay Hamam zehirlenme

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