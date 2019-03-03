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Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Olay, Altınözü ilçesindeki Seferli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, içerisinde Suriye uyruklu kişilerin bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovalamaca sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 6 kişi ise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Altınözü çatışma

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