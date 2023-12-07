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  4. Hatay'da 'kontrolsüz' yıkım! Öğrencilere 6 Şubat travmasını tekrar yaşattılar

Hatay'da 'kontrolsüz' yıkım! Öğrencilere 6 Şubat travmasını tekrar yaşattılar

07.12.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem toplamda 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu. Deprem en büyük yıkımı Hatay'da yaratmıştı. 6 Şubat'ta ağır hasar alan ve bir ilkokulun yanında yer alan binanın yıkımı sosyal medyada gündem oldu. Yıkımın kontrolden çıkması sonucu öğrenciler yaşadıkları felaketi hatırlayarak kaçacak yer aradılar. Yıkım ekibi sorumlusu görevinden alındı.

Depremin vurduğu Hatay’da 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında ilkokul öğrencilerinin korkup çığlık atarak okula koşması anbean görüntülendi. Bunun üzerine yıkım ekibinin sorumlusu görevden alındı. İskenderun Kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

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ÖĞRENCİLER ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KAÇIŞTI

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da yıkım çalışmalarında sona gelindi.

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İskenderun ilçesinde 5 katlı bir bina da iş makinasıyla yıkıldı.

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Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Yıkım anında teneffüste bulunan Atatürk İlkokulu öğrencileriyse korkup çığlık atarak okula kaçtı.

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Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İskenderun Kaymakamlığı yıkım ekibi sorumlusunu görevinden alarak olayla inceleme başlattı.

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(İHA)

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deprem Hatay 6 şubat
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