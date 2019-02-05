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Hatay'da korkunç kaza! Hemen önlem aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 07:36 | Son Güncelleme

Antakya'nın Kavaslı altgeçidinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpışma sonrası araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Hatay Devlet hastanesine götürülen hastaların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemede bulunurken, belediye temizlik personelleri de otomobilden dökülen yakıtı temizleyerek başka kazaların olmaması için önlem aldı.

Alkollü sürücü bariyerlere daldı: 2 yaralı

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü bariyerlere daldı, kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay, merkez ilçe Antakya’nın Kavaslı altgeçidinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen SL NC 35 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere daldı.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası, trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik personelleri de otomobilden dökülen yağ ve yakıtın başka kazalara sebebiyet vermemesi için temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Altgeçit, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
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Anahtar Kelimeler:
hatay Kaza

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