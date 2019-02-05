Hatay'da korkunç kaza! Hemen önlem aldılar

Olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Hatay Devlet hastanesine götürülen hastaların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından ekipler olay yerinde incelemede bulunurken, belediye temizlik personelleri de otomobilden dökülen yakıtı temizleyerek başka kazaların olmaması için önlem aldı.
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