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  4. Hatay'da korkunç olay! Annesiyle tartışıp, kendini kilitlediği odayı ateşe verdi

Hatay'da korkunç olay! Annesiyle tartışıp, kendini kilitlediği odayı ateşe verdi

09.05.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, annesiyle tartışan Mustafa D. (34), yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri ise kendisini odaya kilitleyen Mustafa D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay'da korkunç olay! Annesiyle tartışıp, kendini kilitlediği odayı ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

KENDİNİ KİLİTLEDİĞİ ODAYI ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti. Evde yalnız kalan Mustafa D., kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D.'nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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