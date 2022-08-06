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Hatay'da korkunç olay! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı: Hayırdır oğlum dedikten sonra...

06.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da gece yarısı meydana gelen korkunç olayda yaşlı bir kadın 34 yerinden bıçaklandı. M.Ç olay yerinden yaşlı kadına ait para ve altınları alıp kaçtı. Akrabası tarafından bıçaklandığı öğrenilen yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Zanlı M.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadının oğlu ''Arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş. Bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok'' dedi.

Hatay'da korkunç olay! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı: Hayırdır oğlum dedikten sonra...

Hatay’ın Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir kadın, gece evine gelen akrabası tarafından 34 yerinden bıçakladı. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı. Beraberinde getirdiği iple Düzce’yi boğmaya kalkışan M.Ç. daha sonra akrabası Düzce’yi 34 yerinden bıçakladı. Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden Düzce’ye ait para ve altınını alarak kaçtı. Aynı sokakta oturan akrabaları ve komşuları gelen sesler üzerine Düzce’nin evine giderek olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Düzce, evinde ilk müdahalenin ardından Kumlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Düzce buradan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırama Hastanesi’ne sevk edildi.

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''PARA İSTEDİ YOK DEYİNCE VURMAYA BAŞLADI''

Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, "Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı” dedi. Akrabasından şiddet gören Düzce'nin oğlu ise olayı şöyle anlattı: ''Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, 'hala' diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. 'Hala kapıyı açar mısın', diyor. Annem de 'hayırdır oğlum' diyor. Şahıs 'ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim' diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Şahıs anneme 'bileziğini bana verir misin' diyor.

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''ALNININ ORTASI EZİLMİŞ DURUMDA''

Annem de 'yok veremem' diyor. Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. Şahıs beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Şahıs annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş."

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Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, "Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak 'kim var orada' diyor. O arada zanlı, 'bir şey yok, sen işine bak' diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. 'Buradan bir ses' geliyor diyor. Şahıs gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor. Dayımın çocukları sesleri duyar duymaz eve gelerek annemi kanlar içerisinde yerde buluyor. Yerdeki halı tamamen kan olmuş vaziyette. Anlatılmayacak ve yaşanmayacak bir durum yaşadık. Bu kişi tanıdık biri. Şahıs dayımın torununun kocası oluyor. Eroin ve kumarcı biriymiş" diye anlattı.

Öte yandan, kaçan şüpheli aynı gece ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Zanlı M.Ç. çıkarıldığı adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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(İHA)

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Hatay
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