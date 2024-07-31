Hatay'da korkunç olay! Husumetli olduğu 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ö. isimli şahıs, husumetli olduğu 2 kişiye çözüm amaçlı konuştuğu esnada yanında bulunan tabancayla ateş etti.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

2 şahsı vücutlarının çeşitli yerlerinden vuran şahıs, ardından kafasına ateş etti. Olay esnasında çevrede bulunan bir kişi de bacağından yaralandı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır