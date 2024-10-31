Hatay'da korkunç olay! Kapıyı açıp, kedileri köpeklere parçalattı

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3’ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kedileri besleyen esnaf ise güvenlik kameralarını izlediğinde korkunç olayı gördü. Kameralarda; vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görüldü. Korkunç olayla ilgili olarak polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KÖPEKLERE KEDİLERİ PARÇALATMIŞ"

Bölgede polis ekiplerinin gece saatlerinde devriye sayısını artırması gerektiğini dile getiren Abdullah Cuci, "Dükkanda müşteriler vardı. Bir adam yanında 3 köpekle birlikte çarşıya girdi. Sonra bir anda köpeklerin havlama seslerini duyduk. Sabah kameralara baktığımızda köpeklere kedileri parçalatmış" dedi.

"O KEDİLERİ BİZ BURADA BESLİYORDUK"

Sokak köpeklerinin 3 yavru ve bir büyük kediyi parçaladığını aktaran Cuci, "O kedileri biz burada besliyorduk. Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk. Sabah gelip kameralara baktığımızda kedileri öldüğünü görünce gerçek ortaya çıktı. Çarşıya giren şahıs, sokak köpeklerini içeriye geçirerek kedileri parçalatarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır