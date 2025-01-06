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  4. Hatay'da kuduz paniği! Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'da kuduz paniği! Bir mahalle karantinaya alındı

06.01.2025 19:02
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuduz paniği yaşandı! İki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı. Ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

Hatay'da kuduz paniği! Bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuduz paniği! Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor. Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay Kırıkhan ilçe
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