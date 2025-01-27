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  4. Hatay'da motosikletli genç yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da motosikletli genç yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var

27.01.2025 10:00
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Hatay'da, 19 yaşındaki Muhammet Akın E., yolun karşısına geçen 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Emine Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor.

Hatay'da motosikletli genç yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da kaza, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki motosiklet, Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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