Hatay'da nefes kesen kovalamaca! Şüpheli elindeki uyuşturucuyu yutmaya çalıştı

Olay, Antakya ilçesi Şükrü Balcı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ekiplerin rutin kontrolleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen otomobilin sürücüsü polisin dikkatini çekti.

KOVALAMACA YAŞANDI

Sürücünün polisin dur ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki Suriye uyruklu A.N. elindeki uyuşturucuları yutarak saklamaya çalıştı.

Olay sonrası araçtaki M.H., A.N. ve F.J. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada sahte polis kimlikleri bulundu. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. (İHA)

