Hatay'da öğrenci servisinin iki kardeşe çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 31 S 5111 plakalı öğrenci servisi, Antakya’nın Saraykent Mahallesi Ali Kavak İlkokulu yakınlarında Ayşe (6) ve Sinem Baykuş (8) kardeşlere çarptı. 6 yaşındaki Ayşe Baykuş olay yerinde hayatını kaybederken ablası Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan minibüs şoförü A.B. ise tutuklandı.
Öte yandan kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücünün, okullarına yürüyerek gitmeye çalışan iki kız kardeşe çarptığı ve serviste bulunan öğrencilerin de olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadığı anlar kamera görüntüsüne yansıdı. (İHA)
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