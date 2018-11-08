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Hatay'da öğrenci servisinin iki kardeşe çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 02:02 | Son Güncelleme

Hatay'da öğrenci servisinin çarpması sonucu bir kardeşin öldüğü diğerinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 31 S 5111 plakalı öğrenci servisi, Antakya’nın Saraykent Mahallesi Ali Kavak İlkokulu yakınlarında Ayşe (6) ve Sinem Baykuş (8) kardeşlere çarptı. 6 yaşındaki Ayşe Baykuş olay yerinde hayatını kaybederken ablası Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan minibüs şoförü A.B. ise tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücünün, okullarına yürüyerek gitmeye çalışan iki kız kardeşe çarptığı ve serviste bulunan öğrencilerin de olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadığı anlar kamera görüntüsüne yansıdı. (İHA)

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hatay öğrenci servisi Kaza trafik kazası

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