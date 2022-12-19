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Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık 2022 Pazartesi Hatay'da okul var mı? Hatay Valiliği açıkladı!

19.12.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da okulların tatil edilip edilmediği geçtiğimiz gün saat 21.13'te Kırıkhan'da 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık 2022 Pazartesi Hatay'da okul var mı? Hatay Valiliği'nden son dakika açıklamasında bulunuldu. İşte detaylar...

Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık 2022 Pazartesi Hatay'da okul var mı? Hatay Valiliği açıkladı!

Hatay'da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatay Valiliği dün meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası açıklamada bulundu. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 19 Aralık 2022 Pazartesi Hatay'da okul var mı? İşte ayrıntılar...

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? 19 ARALIK 2022 PAZARTESİ

Hatay’da gerçekleşen deprem sonrası Hatay Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Fakat okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar alınmadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."


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