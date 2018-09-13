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Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 08:17 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesinde trafoda meydana gelen patlama nedeniyle orman yangını çıktı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Hatayın Belen ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, uçak ve helikopter desteğinde müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası'nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, havadan 3 helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Hatay'ın en gözde bölgesi olan Soğukoluk Yaylası'ndaki yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay orman yangını

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SİZİN GÖREMEDİKLERİNİZ GÖREN VAR,SİSİZN BİLEMEDİKLERİNİZİ BİLEN VAR 10 KERE BÜYÜK SÖZÜ DİNLERSEN BİRKEZDE KÜÇÜK SÖZÜ DİNLE DER ATALARIMIZ. BAKINIZ ESAD ÜLKESİNİ HER TÜRLÜ TEHLİKEYE KARŞI KORUMAK İÇİN VAR ÜLKESİNDE. İDLİPTE OLASI BİR TÜRKİYE SAVAŞINDA,10 BİNLERCE ASKERİMİZ ŞEHİD OLABİLİR, O ZAMAN MİLLET SORAR, KARDEŞİM NE İŞİN VAR SURİYEDE DİYE???? HERKES AKLINI BAŞINA TOPLAMALI VE ABD VE BATIYI EN KISA SÜREDE BÖLLGEDEN SÜRÜP ÇIKARMALIDIR. 15 TEMMUZDA GECE ŞEHİRLERİMİZİ BOMBALAYAN UÇAKLAR NATO UÇAKLARI İDİBİZİM ,ÜSLERİMİZDEN KALKAN UÇAK SAYISINI BİLEN BİLİYOR.TÜRKİYE SURİYEDEN UZAK DURMALIDIR
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