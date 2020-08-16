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  4. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 01:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Defne ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördü.

Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan zarar gördü

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarıokçular Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

2 HEKTARLIK ORMAN ZARAR GÖRDÜ

10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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