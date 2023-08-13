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Hatay ve Muğla'da orman yangını! Ekipler bölgede

13.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edilirken; aynı saatlerde Muğla'dan da yangın haberi geldi. Yatağan ilçesindeki Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Hatay ve Muğla'da orman yangını! Ekipler bölgede

Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BAŞLADI

Yatağan ilçesinde Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

(DHA)

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