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Hatay'da orman yangını! Evler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kesiştiği bir bölgede çıkan yangın, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Alevler Sarımazı Mahallesi'ndeki bazı evler ile Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya da sıçradı. Bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandığı belirtildi.
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ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi, Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi ve İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönün Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı.

EVLERE VE BİR FABRİKAYA SIÇRADI

Sarımazı Mahallesi'nde polis ekipleri, bazı evlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması için anonslar yaptı. Evlerini terk eden ve araçlarına binen vatandaşlar, bölgeden uzaklaştı. Alevler bu mahalledeki bazı ev ve iş yerleriyle Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı. Yerleşim yerlerindeki yangınlara da ekipler müdahale etti.

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KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

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Yangın sırasında dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

VALİLİK: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgarlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir."

VALİ DOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek yangında zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA


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