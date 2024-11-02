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Hatay'da orman yangını! Saatlerdir sürüyor, çevre illerden yardım istendi: 'Evler yanıyor'

02.11.2024 18:46
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Hatay Arsuz'da öğlen saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Orman yangınına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor. Bölgeden vatandaşlar tahliye edilirken çevre illerden de destek istendi.

Hatay'da orman yangını! Saatlerdir sürüyor, çevre illerden yardım istendi: 'Evler yanıyor'

Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına şu an itibarıyla 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor.

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VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşların tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirdi. Jandarma ve Emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahaleye destek veriyor.

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ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Ayrıca çevre iller; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel talep edildi. Harlısu mevkiinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürüldü, aileler güvenli alana tahliye edildi.

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"AHIRLAR YANDI, EVLER YANIYOR"

Yaşanan korku dolu anları anlatan Memiş Azad, "Yangın saat 11.00'de başladı. Yangın Kozaklı köyünden bu tarafa geldi. Şu anda köyün içine kadar geldi. Ahırlar yandı, evler yanıyor. Köyün tümü boşaldı. Yangın çok büyük 5 tane ev yandı, 3 de ahır yandı" dedi.

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Kaynak: DHA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay orman yangını
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