Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Amanoslar’da bulunan Üçkoz Yaylası’ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil, Kocadüz Yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

(İHA)

