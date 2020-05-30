HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 01:56 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amanoslar’da bulunan Üçkoz Yaylası’ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil, Kocadüz Yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepkiFahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama
1/

En Çok Okunan Haberler

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

Diğer Haberler
Rize’de kadın cinayeti! Eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Rize’de kadın cinayeti! Vahşice öldürüldü

Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

Son dakika! 15 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Bir ilimizden iyi haber: Korona tedavisi gören kalmadı

İstanbul'da muhteşem görüntüler! Herkes telefona sarıldı

İstanbul'da muhteşem görüntüler! Herkes telefona sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen Muharrem İnce canlı yayını terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.