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Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan LPG’li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kürşat Arslan (42) yönetimindeki 35 AF 9157 plakalı otomobil, Antakya-Yayladağı karayolu Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Aslan (39), çocukları İlteriş Kutluğ Aslan (10) ve Duru Nejla Aslan (3) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası alev alan LPG’li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
hatay Yayladağı Kaza

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