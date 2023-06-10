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  4. Hatay'da polis, polisi vurdu! Komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu

Hatay'da polis, polisi vurdu! Komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu

10.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da görevli komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, geçici görevle gittiği Hatay'da çıkan tartışmada polis memuru M.A. tarafından vurularak şehit oldu. Şehit Sarıkaya'nın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. Manisalı olan şehit Sarıkaya'nın evli ve 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Hatay'da polis, polisi vurdu! Komiser yardımcısı Selim Sarıkaya şehit oldu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden geçici görevle Hatay'da bulunan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya (36), tartışmada polis memuru M.A. tarafından vurularak şehit oldu. Şehit Sarıkaya'nın naaşı otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. Manisalı olan Şehit Sarıkaya'nın evli ve 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ”Geçici olarak deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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