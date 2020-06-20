Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı vatandaşların denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü. (İHA)

