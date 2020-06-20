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Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 19:33 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı vatandaşların denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü. (İHA)

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