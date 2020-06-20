Hatay’da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

Deniz ve \u00c7evlik mevkisinde sahile vuran bal\u0131klar\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. Sahile vuran bal\u0131klar\u0131n ne zaman ve neden \u00f6ld\u00fckleri belirlenemezken, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n denizin i\u00e7inden bal\u0131klar\u0131 toplayarak evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bakan Ersoy'dan ikinci dalga a\u00e7\u0131klamas\u0131Bakan Koca'dan koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130stanbul Barosu\u2019nu neden y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131yor?