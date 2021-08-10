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  4. Hatay'da şaşırtan görüntü! Su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti

Hatay'da şaşırtan görüntü! Su sümbülleri Asi Nehri'ni istila etti

10.08.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın incisi olarak anılan Asi Nehri, su sümbülleriyle kaplandı. Lübnan'da başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'ni istila eden su sümbüllerinin engellenmesini isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili harekete geçilmesini bekliyor.

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.

HIZLA BÜYÜYEREK NEHRİ İSTİLA ETTİLER

Asi Nehri’nin yüzeyi su sümbülleriyle kaplandı. Samandağ yakasında su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila etti. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.

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SAMANDAĞ'DA DENİZLE BULUŞUYOR

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi sahillerinden denize dökülüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
suriye Lübnan
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