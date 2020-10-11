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Hatay'da sigara içmek için çakmağını yakan şahıs feci şekilde darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:04 | Son Güncelleme

Hatay’da, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan vatandaş polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sigara içmek için çakmağını yakan şahıs feci şekilde darp edildi

Hatay’ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürüyor.

Son olarak Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde yol kenarında sigarasını ateşlemek için bir kenarda çakmağını çakmaya çalıştığı iddia edilen bir vatandaş ve beraberindeki arkadaşı şüpheli tavırlar nedeniyle çevredekilerin dikkatini çekti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Vatandaşın çakmağı rüzgardan siper etmesi üzerine şüphelenen çevredekiler iddiaya göre bir anda adama saldırdı. Arkadaşıyla beraber yanlarında bulunan motosikletle kaçmaya çalışan vatandaş yine de kurtulamadı. Kanlar içinde kalan ve ağır halde darp edilen vatandaş daha sonra polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre de polisin vatandaşı önce hastaneye sonrada sorgulamak için emniyete götürdüğü öğrenildi. (İHA)

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