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Hatay’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 23:35 | Son Güncelleme

Hatay’da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Hatay’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Şimşek sağanak yağış

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