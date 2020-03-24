Hatay’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Belen ve \u0130skenderun il\u00e7elerinde etkili olan sa\u011fanak ya\u011fmur s\u0131ras\u0131nda \u00e7akan \u015fim\u015fekler, geceyi g\u00fcnd\u00fcze \u00e7evirdi. \nKentin \u00fczerinde birbiri ard\u0131na \u00e7akan \u015fim\u015fekler g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len olu\u015fturdu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs toplant\u0131s\u0131na damga vuran an! 'Biraz ate\u015fim vard\u0131' dedi, Trump h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131Kenevirden maske i\u00e7in s\u0131raya girdiler\u0130lke imza att\u0131lar! \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin kad\u0131n komandolar\u0131
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