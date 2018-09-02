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Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 23:59 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Caddesindeki sokak düğününde, insanların eğlendiği sırada 48 BC 360 plakalı otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Açılan ateşte, Mahmut Yarbo (22) ve Sabri Kaymaz tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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hatay iskenderun sokak düğünü silahlı saldırı

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