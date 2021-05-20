HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay’da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

Hatay’da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

20.05.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 17 yaşındaki Sefa Y. iş yerinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma iş yeri içerisinde bulunan 3 kişiyi şüpheli olarak değerlendirip gözaltına aldı. Olayın cinayet olup olmadığı jandarma ekiplerince araştırılıyor.

Hatay’da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

Olay, Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefa Y.’nin (17) çalıştığı iş yerinin içerisinde silah sesleri geldi. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sefa Y.’nin tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma iş yeri içerisinde bulunan 3 kişiyi şüpheli olarak değerlendirip gözaltına aldı. Olayın cinayet olup olmadığı jandarma ekiplerince araştırılıyor. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Askeri helikopter sahile acil iniş yaptıAskeri helikopter sahile acil iniş yaptı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hatay

En Çok Okunan Haberler

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

New York 14 ayın ardından normale döndü

New York 14 ayın ardından normale döndü

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.