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Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

01.06.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da havaalanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun istikametine giden jandarmaya ait ‘Kirpi’, havaalanı yolundan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen hafif ticari araca ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da yolun kenarına savruldu. Olayı gören çevredekiler hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Duru Türk’ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, 6 kişi MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Altan Türk de kaldırıldığı MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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