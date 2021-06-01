Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun istikametine giden jandarmaya ait ‘Kirpi’, havaalanı yolundan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen hafif ticari araca ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da yolun kenarına savruldu. Olayı gören çevredekiler hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Duru Türk’ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, 6 kişi MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Altan Türk de kaldırıldığı MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor. (İHA)
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