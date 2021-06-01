Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun istikametine giden jandarmaya ait ‘Kirpi’, havaalanı yolundan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen hafif ticari araca ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç da yolun kenarına savruldu. Olayı gören çevredekiler hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Duru Türk’ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, 6 kişi MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Altan Türk de kaldırıldığı MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor. (İHA)





